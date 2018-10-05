2018-10-05T17:02:52+03:00
Политика

Клочок туалетной бумаги испортил репутацию Дональда Трампа

В Интернете обсуждают видео, на котором американский президент разгуливает с клочком туалетной бумаги, прилипшей к его обуви [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Туалетная бумага, прилипшая к подошве туфель Дональда Трампа, рассмешила пользователей в Интернете. ФОТО: стоп-кадр с видеоТуалетная бумага, прилипшая к подошве туфель Дональда Трампа, рассмешила пользователей в Интернете. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Дональд Трамп стал звездой англоязычного сегмента Интернета. Пользователи высмеяли президента за просчет его помощников. К обуви Трампа прилип кусочек туалетной бумаги, с ним лидер государства сел в личный автомобиль, вышел из него, поднялся по трапу самолета, но никто из помощников не сообщил ему об этом.

Эксперты уверены, что это не добрый знак для Трампа. Он может говорить о приближающемся импичменте.

- Это показатель удивительной нелояльности администрации Трампа к нему. Если он в ближайшее время не почистит личное окружение, то его ждет импичмент, - уверен политолог Максим Жаров.

О том, что доверенные люди не заметили бумагу, не может идти и речи. В обязанности команды входит контроль за внешним видом президента.

Конфуз Трампа.Дональд Трамп попал в очередную неловкую ситуацию. На борт № 1 он уверенно поднялся с куском туалетной бумаги, прилипшей к его ботинку. Американцы, конечно, не удержались от шуток.

- Конечно, такое может быть не только в США. Мы помним случай, когда телевизионщики и охрана не отключили микрофон генерального секретаря Леонида Брежнева во время поездки в Кишинев. После одной из встреч Леонид Ильич отпустил пикантный комплимент в адрес одной из девушек в национальных молдавских костюмах. Но если Брежневу народ простил такое и даже оценил это позитивно, то Трампу это только в минус, - комментирует ФАН политолог и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

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