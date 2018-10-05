2018-10-05T17:26:33+03:00
Политика

Минфин РФ предложил повысить минимальные цены на коньяк и бренди

Эти изменения ведомство связало с инфляцией
Дарья ИВАШКИНА
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Минфин РФ предложил повысить минимальные цены на коньяк и бренди. Фото: Сергей Бобылев/ТАССМинфин РФ предложил повысить минимальные цены на коньяк и бренди. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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В пятницу, 5 октября, стало известно, что министерство финансов России подготовило проект изменений в приказ о минимальных ценах на закупку, поставку и розничные продажи крепкого алкоголя.

В частности, Минфин предложил повысить в 2019 году минимальную розничную цену на коньяк на 66 рублей - с 322 до 388 рублей за поллитра. А стоимость бренди ведомство хочет увеличить на 14 рублей: таким образом, не исключено, что в следующем году за 0,5 литра этого напитка придется платить не 293 рубля, а 307 рублей.

«Необходимость индексации цен, не ниже которых осуществляются закупка, за исключением импорта, поставки, за исключением экспорта, и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%, на уровень инфляции», - говорится в обосновании к подготовленному Минфином РФ документу, текст которого опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре выяснилось, что в России стали меньше употреблять алкоголь. Продажи спиртного на душу населения с 2010 года сократились с 8,9 до 6,6 литра.

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