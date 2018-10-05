2018-10-05T17:47:27+03:00
Экономика

Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%

В годовом выражении рост потребительских цен достиг 3,4%
Дарья ИВАШКИНА
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Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 5 октября, стало известно, что в сентябре потребительские цены в России выросли на 0,2% по сравнению с уровнем августа. А в годовом выражении инфляция в прошлом месяце повысилась до 3,4% (с 3,1% в августе). Как отметили в Федеральной службе государственной статистики, это максимальное значение с июля 2017 года.

По данным Росстата, в сентябре текущего года стоимость продовольственных товаров снизилась на 0,1%, а непродовольственные товары стали дороже на 0,4%, услуги же подорожали на 0,2%.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в Центробанке РФ считают, что в следующем году нас ждет рост инфляции. По прогнозам ЦБ, цены могут вырасти на 5 - 5,5%. Причем чтобы не было еще хуже, до конца этого года в Банке России приняли решение больше не покупать валюту для наполнения резервов.

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