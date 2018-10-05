2018-10-05T19:21:09+03:00
Экономика

Силуанов заявил о готовности России присоединиться к европейской альтернативе SWIFT

По мнению главы Минфина РФ, переход на расчеты в евро является естественным следствием политики США
Дарья ИВАШКИНА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о готовности России присоединиться к независимой от США платежной системе. По его словам, в настоящее время в Европе уже рассматривается возможность создания системы евро-SWIFT для расчетов между европейскими банками и финансовыми институтами.

Как подчеркнул глава Минфина, европейская альтернатива SWIFT будет ответом на санкции США против предприятий и финансовых институтов, которые рассчитываются в американской валюте. Также Силуанов отметил, что переход на расчеты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием политики Соединенных Штатов.

«Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США», - сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в августе глава МИД Германии Хайко Маас призвал Евросоюз создать независимую от США платежную систему. По его мнению, Европа должна защитить свои компании от антииранских санкций Вашингтона.

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