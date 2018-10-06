Голикова перечислила 10 принципов успешного человека
Зместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о десяти принципах, которым следуют успешные люди. По ее мнению, очень важно каждый день узнавать что-то новое. Особое внимание следует иностранным языкам.
«Иностранные языки сейчас - это не предмет школы, не предмет института, а предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь. Это ваше общение с друзьями, коллегами, иностранными друзьями, оно открывает широкие возможности для того, чтобы быть востребованным», - сказала вице-премьер ученикам школы N2030, где она дала открытый урок.
Также она порекомендовала оценивать себя и окружающих по реальным делам, а не "словам и декларациям», и стараться работать с более сильными и опытными специалистами. Любимая работа тоже один из принципов успеха. При этом Голикова считает, что не следует боятся ошибиться с выбором профессии, и поменять ее, поняв ошибку, передает ТАСС.
Кроме того, вице-премьер призвала читать бумажные, а не электронные книги, ведь есть произведения, потому что некоторые из них заставляют людей по-другому мыслить и рассуждать. Седьмой принцип - изучать новые технологии, восьмой – нетворкинг, девятый – мыслить критически, а десятый - пробовать новое и брать на себя ответственность.