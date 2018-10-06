Голикова перечислила 10 принципов успешного человека

СЕГОДНЯ 02:58 2018-10-06T02:58:48+03:00

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Зместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о десяти принципах, которым следуют успешные люди. По ее мнению, очень важно каждый день узнавать что-то новое. Особое внимание следует иностранным языкам.

«Иностранные языки сейчас - это не предмет школы, не предмет института, а предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь. Это ваше общение с друзьями, коллегами, иностранными друзьями, оно открывает широкие возможности для того, чтобы быть востребованным», - сказала вице-премьер ученикам школы N2030, где она дала открытый урок.

Также она порекомендовала оценивать себя и окружающих по реальным делам, а не "словам и декларациям», и стараться работать с более сильными и опытными специалистами. Любимая работа тоже один из принципов успеха. При этом Голикова считает, что не следует боятся ошибиться с выбором профессии, и поменять ее, поняв ошибку, передает ТАСС.

Кроме того, вице-премьер призвала читать бумажные, а не электронные книги, ведь есть произведения, потому что некоторые из них заставляют людей по-другому мыслить и рассуждать. Седьмой принцип - изучать новые технологии, восьмой – нетворкинг, девятый – мыслить критически, а десятый - пробовать новое и брать на себя ответственность.