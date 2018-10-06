В сентябре физлица забрали с валютных вкладов в Сбербанке 0,9 миллиарда долларов

СЕГОДНЯ 03:36 2018-10-06T03:36:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Вкладчики забрали в прошлом месяце со своих валютных счетов в Сбербанке 900 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы подтверждаем отток 0,9 млрд долларов средств физлиц в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте), однако приток средств юрлиц за сентябрь составил около 1,5 млрд долларов», - сказали в пресс-службе.

При этом в Сбербанке не пояснили, почему физические лица поспешили снять свои валютные накопления. По данным международного рейтингового агентства Fitch, объем валютных депозитов в компании в августе снизился на 2,9 млрд долларов. Это 3,6% от общего объема средств клиентов банка в иностранной валюте.

Как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Сбербанк принял решение о повышении ставки для всей линейки долларовых вкладов. Теперь клиенты Сбербанка в режиме онлайн могут открыть долларовый вклад по максимальной ставке 2% годовых. При этом в отделении банка вклад можно открыть под максимальную ставку в 1,7%.

Сбербанк также заявлял ранее, что отток или приток валютных средств в размере около $1 млрд не считается чем-то экстраординарным и является результатом «управляемой эволюции баланса банка».