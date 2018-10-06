Найдена верхняя часть кабины пилотов МиГ-29 после их катапультирования

СЕГОДНЯ 04:31 2018-10-06T04:32:15+03:00

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Эксперты, работавшие на месте падения истребителя МиГ-29 в Подмосковье, нашли верхнюю часть кабины пилотов – так называемы фонарь. Отмечается, что она была деформирована при катапультировании экипажа.

Речь идет о прозрачной части кабины, защищающей экипаж и пассажиров от воздействия встречного потока воздуха и низких температур на большой высоте. При катапультировании взрывчатый шнур разбивает пластик фонаря, и через освободившееся пространство вылетает кресло с пилотом, рассказывает телеканал «360».

Как ранее писал сайт kp.ru, истребитель МиГ-29, принадлежащий Летно-исследовательскому институту имени Громова, разбился в Подмосковье в пятницу, 5 октября. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет, когда машина загорелась. Пилоты смогли отвести истребитель от жилых районов и катапультировались. Один из них оказался в реанимации. Угрозы для его жизни нет.

На месте крушения работают сотрудники московского межрегионального следственного комитета на транспорте. Причины аварии будет выяснять специальная экспертная комиссия.