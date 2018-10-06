Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова на взвешивании

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-06T05:00:36+03:00

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Церемония взвешивания российского бойца, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего двукратного чемпиона из Ирландии Конора Макгрегора едва не закончилась потасовкой. Ирландец попытался ударить спортсмена из России.

Напомним, бой между ними состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе (США). Накануне прошло традиционное взвешивание, на котором Макгрегор провоцировал Нурмагомедова на драку, когда спортсменов попросили не касаться друг друга. Видео этого момента появилось в Тwitter UFC.

Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на взвешивании.UFC on Twitter

Россиянин вел себя сдержано, приняв защитную стойку. Ирландца сдерживал судья, который делал ему предупреждения. После того, как соперники коснулись друг друга кулаками, их развели подальше, и в этот момент Макгрегор попытался ударить россиянина ногой.

Отметим, что Хабиб показал на взвешивании 70,3 кг, а вес Макгрегора составил 70,08 кг. Таким образом, бойцы уложились в лимит весовой категории, передает Чемпионат.

Турнир UFC 229, который состоится вечером 6 сентября, - один из самых ожидаемых турниров бойцовского промоушена UFC. Бой Нурмагомедова и Макгрегора станет главным.