Герхард Шрёдер отметил свой пятый брак торжеством в центре Берлина

СЕГОДНЯ 05:31 2018-10-06T05:31:04+03:00

Экс-канцлер Германии и его переводчица расписались еще пять месяцев назад

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В фешенебельном отеле Adlon у Бранденбургских ворот в центре Берлина состоялось свадебное торжество по случаю бракосочетания экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера с гражданкой Южной Кореи Ким Со Ён.

Известно, что расписались влюбленные около пяти месяцев назад. Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что на церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина 74-летний Шрёдер был уже с кольцом на пальце.

Ким Со Ён 49 лет. Они познакомились более двух лет назад во время международной бизнес-конференции, в которой он принимал участие, а она работала переводчицей. Для Шрёдера это пятый брак, передает ТАСС.

Среди гостей на свадьбе были замечены однопартийцы Шрёдера: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и экс-глава МИД Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, вокалист группы Scorpions Клаус Майне. Всего было приглашено около 150 человек.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского презиента Дмитрий Песков ответил, Путина не планирует присутствовать на свадьбе экс-канцлера Германии.