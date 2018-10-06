2018-10-06T07:25:04+03:00
Общество

Погода в Москве 6 октября: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь

Температура воздуха в Москве и области составит от 11 до 16 градусов тепла
Денис СУХОВ
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Погода в Москве 6 октября: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождьПогода в Москве 6 октября: Облачно с прояснениями, местами небольшой дождьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве 6 октября будет облачной с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура в Москве 13...15 градусов, по области 11...16 градусов», - говорится в сообщении службы.

К вечеру характер погоды существенно не изменится. С наступлением темноты переменная облачность сохранится, в ночь на воскресенье осадковв столичном регионе не ожидается. Температура воздуха в Москве опустится до 6...8 градусов, по области — до 3...8 градусов выше нуля.

Днем 7 октября в Москве 14...16 градусов, по области 12...17 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

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