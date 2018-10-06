2018-10-06T07:52:04+03:00
В мире

Пентагон доложил Трампу о трех сотнях уязвимостей в ВПК

Производителям не хватает редкоземельных металлов для производства высокоточного оборудования
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагон представил Трампу доклад по уязвимостям ВПКПентагон представил Трампу доклад по уязвимостям ВПКФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Проверка состояния базы военно-промышленного комплекса США выявила в нем 300 уязвимых мест. Об этом говорится в докладе, который Министерство обороны США подготовила для президента страны Дональда Трампа.

В исследовании, опубликованном на сайте Пентагона, сказано, что обнаруженные слабые места плохо влияют на обеспечение вооруженных сил страны. Причем, часть списка уязвимостей засекречена.

Из доступной общественности информации следует, что ВПК Америки испытывает нехватку надежных источников редкоземельных минералов, необходимых для производства такого высокоточного военного оборудования, как радары, а также запасов материалов для военной формы и палаток военного образца.

Пентагон отмечает, что в таких условиях трудно противодействовать «агрессивной промышленной политике» конкурирующих государств, таких как Китай. В ведомстве как угрозу рассматривают и возможный перенос производства из США в страны с более низким уровнем оплаты труда, «такие, как Индия и КНР».

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