2018-10-06T09:22:49+03:00
В мире

На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8

Подземные толчки ощущались по всей территории провинции Катания, а также в соседних регионах Энна и Месина
Денис СУХОВ
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На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8
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На востоке Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались по всей территории провинции Катания, где расположен вулкан Этна, а также в соседних регионах Энна, Месина и в городе Сиракузы.

Об этом сообщает агентство ANNA.

Отмечается, что несколько жителей обратились за помощью в больницы. Местные власти оцепили некоторые районы, у некоторых зданий обрушились карнизы. Однако по предварительной оценке пожарных, серьезных разрушений зданий не зафиксировано. В настоящее время экстренные службы оценивают материальный ущерб.

В то же время Мeridio News сообщает со ссылкой на оперативный штаб в Катании, что пострадавших в результате землетрясения не было, несколько человек обратились в больницы из соображений предосторожности.

Эпицентр подземных толчков находился в коммуне Санта-Мария-ди-Ликодия и залегал на глубине 9 км.

Ранее в июле сообщалось, что ученые зафиксировали сейсмическую активность вулкана Этна, который извергался в последний раз в 2017 году.

Этна — крупнейший в Европе действующий вулкан, находящийся под постоянным мониторингом. Как правило, его активность не представляет серьезной опасности для населения.

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