На Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8
На востоке Сицилии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались по всей территории провинции Катания, где расположен вулкан Этна, а также в соседних регионах Энна, Месина и в городе Сиракузы.
Об этом сообщает агентство ANNA.
Отмечается, что несколько жителей обратились за помощью в больницы. Местные власти оцепили некоторые районы, у некоторых зданий обрушились карнизы. Однако по предварительной оценке пожарных, серьезных разрушений зданий не зафиксировано. В настоящее время экстренные службы оценивают материальный ущерб.
В то же время Мeridio News сообщает со ссылкой на оперативный штаб в Катании, что пострадавших в результате землетрясения не было, несколько человек обратились в больницы из соображений предосторожности.
Эпицентр подземных толчков находился в коммуне Санта-Мария-ди-Ликодия и залегал на глубине 9 км.
Ранее в июле сообщалось, что ученые зафиксировали сейсмическую активность вулкана Этна, который извергался в последний раз в 2017 году.
Этна — крупнейший в Европе действующий вулкан, находящийся под постоянным мониторингом. Как правило, его активность не представляет серьезной опасности для населения.