Опубликовано видео удара Конора Макгрегора во время дуэли взглядов с Хабибом Нурмагомедовым

СЕГОДНЯ 11:37 2018-10-06T11:47:33+03:00

Это произошло после церемонии взвешивания двух спортсменов [видео]

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В Лас-Вегасе с размахом прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 229, главным боем которого станет схватка Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Оба бойца показали необходимый для выступления вес. Когда же спортсмены встали лицом друг к другу, то ирландец не сдержался и ударил по вытянутому кулаку своего соперника.

Стоявшие рядом с Конором и Хабибом служащие растащии спортсменов по разным углам. Церемония взвешивания на этом завершилась. На официальном канале UFC было опубликовано видео этого момента.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Из-за болшой разницы в часовых поясах в Москве это будет уже 7 октября раннее утро.