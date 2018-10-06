Опубликовано видео удара Конора Макгрегора во время дуэли взглядов с Хабибом Нурмагомедовым
В Лас-Вегасе с размахом прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 229, главным боем которого станет схватка Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Оба бойца показали необходимый для выступления вес. Когда же спортсмены встали лицом друг к другу, то ирландец не сдержался и ударил по вытянутому кулаку своего соперника.
Стоявшие рядом с Конором и Хабибом служащие растащии спортсменов по разным углам. Церемония взвешивания на этом завершилась. На официальном канале UFC было опубликовано видео этого момента.
Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Из-за болшой разницы в часовых поясах в Москве это будет уже 7 октября раннее утро.
Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: битва взглядов видео Конор пытается ударить Хабиба.