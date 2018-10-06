2018-10-06T11:47:33+03:00
В мире

В Лондоне 91-летнего экс-главу Евротоннеля столкнули под поезд

Британская полиция опубликовала видео, на котором злоумышленник подбегает к стоящему на платформе сэру Роберту Мальпасу и с силой толкает его на пути
Денис СУХОВ
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В Лондоне 91-летнего экс-главу Евротоннеля столкнули под поездВ Лондоне 91-летнего экс-главу Евротоннеля столкнули под поездФото: скриншот видео
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В лондонском метрополитене злоумышленник сбросил с платформы 91 летнего экс-главу Евротеннеля, сэра Роберта Мальпаса. Видеозапись инцидента была опубликована британской транспортной полицией.

На кадрах видно, как сэр Мальпас идет по платформе, когда внезапно на него бросается мужчина в темной одежде и капюшоне. Он с силой толкает пожилого человека, буквально выбрасывая его на железнодорожные пути.

Услышав крики, на помощь Мальпасу бросился очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани. Он спрыгнул с платформы и спас экс-главу Евротоннеля всего за минуту до прибытия поезда. От падения на пути пожилой мужчина получил черепно-мозговую травму и сломал тазовую кость.

Виновника происшествия в итоге задержали, им оказался 46-летний Пол Кроссли. По данным полиции, он совершил подобное уже не в первый раз — в минувшем апреле он также попытался столкнуть под приходящий поезд пассажира метрополитена, но тот сумел удержаться на платформе.

«Я знаю, что был не прав. Я просто не выспался прошлой ночью», - прокомментировал свое поведение Кроссли, у которого в возрасте 17 лет диагностировали параноидальную шизофрению.

Суд признал Кроссли виновным виновным в двойном покушении на убийство.

Инженер и предприниматель Роберт Мальпас произведен в командоры Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в 1988 году. Большую часть жизни он посвятил работе на крупнейшего в мире производителя химической продукции ICI. Кроме того, Мальпас возглавлял Groupe Eurotunnel.

В Лондоне 91-летнего экс-главу Евротоннеля столкнули под поезд.Британская полиция опубликовала видео, на котором злоумышленник подбегает к стоящему на платформе сэру Роберту Мальпасу и с силой толкает его на пути

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