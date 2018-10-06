2018-10-06T14:39:37+03:00
Политика

«Не намерены указывать, с кем сотрудничать»: МИД РФ заявил о намерении развивать отношения со странами Африки

При этом замминистра иностранных дел Михаил Богданов заверил, что Москва не собирается никому навязывать модели развития
Дарья ИВАШКИНА
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Фото: Александр Щербак/ТАССЗамглавы МИД РФ Михаил Богданов. Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов, выступая в субботу, 6 октября, на сессии Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», заявил о намерении Москвы активно развивать отношения со странами Африки. Также он заверил, что Россия, поддерживая дружественные африканские государства, не собирается указывать им, с кем дружить.

«Россия вносила и будет вносить свою лепту в усилия международного сообщества по оказанию содействия традиционно дружественным нам африканским странам. При этом, разумеется, мы не намерены навязывать им модели развития и указывать, с кем сотрудничать, а с кем нет», - приводит слова Богданова ТАСС.

Причем, как подчеркнул дипломат, на сегодняшний день Москве уже удалось наладить хорошие контакты с лидерами некоторых стран региона.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле президент Габона Али Бонго Ондимба заявил, что Африка нуждается в российском лидере Владимире Путине и помощи нашей страны в целом.

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