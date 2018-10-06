Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с нефтяного рынка

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-06T15:26:09+03:00

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Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман Аль Сауд рассказал, каким он видит нефтяной рынок будущего. Как выяснилось, он считает, что к 2030 году многие страны, добывающие черное золото, «просто исчезнут», то есть утеряют свои позиции на рынке. В частности, по мнению принца, «сильно потеряют в добыче» Россия и Китай.

«Мы считаем, что многие страны-производители просто исчезнут к этому времени. Например, сильно упадет Китай, если совсем не исчезнет, другие страны также продолжат исчезать как производители. Через 19 лет Россия сильно потеряет в добыче, если не полностью все 10 миллионов баррелей нефти в сутки», - сказал Мохаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью Bloomberg.

Поэтому спрос на нефть, который, как утверждает наследный принц, до 2030 года будет расти темпами примерно на 1-1,5% в год, не начнет падать после этого срока. По мнению Аль Сауда, в будущем Саудовской Аравии придется поставлять даже больше, чем сейчас.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно США решили стать лидерами по добыче нефти в 2019 году. Но эксперты в этом сильно сомневаются.