2018-10-06T16:32:01+03:00
Происшествия

СКР задержал первого подозреваемого по делу о ДТП под Тверью

Речь идет о директоре компании-перевозчика, чей микроавтобус попал в аварию неподалеку от деревни Некрасово
Дарья ИВАШКИНА
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СКР задержал первого подозреваемого по делу о ДТП под ТверьюСКР задержал первого подозреваемого по делу о ДТП под ТверьюФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В субботу, 6 октября, в Следственном комитете России (СКР) сообщили о ходе расследования уголовного дела о ДТП в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек. Как стало известно, в настоящее время уже задержан первый подозреваемый. Речь идет о директоре компании «ТрансАвто», ответственном за безопасность осуществления пассажирских перевозок. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

Также в СКР отметили, что в день трагедии следователи и криминалисты детально осмотрели место происшествия. Кроме того, правоохранители уже изъяли в автотранспортных предприятиях всю техническую документацию и информация о деятельности по обеспечению безопасности перевозок. При этом был назначен ряд судебных экспертиз.

«Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 октября на 24-м километре автодороги Тверь - Ржев неподалеку от деревни Некрасово микроавтобус Ford Transit столкнулся с автобусом «ЛиАЗ». В результате аварии погибли 13 человек: 12 пассажиров и водитель Ford.

Кстати, на видео с момента аварии видно, что маршрутка едет по прямой и пустой дороге. Неожиданно водитель уходит влево и вылетает на встречку, где на большой скорости врезается в рейсовый автобус.

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

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