2018-10-06T16:40:14+03:00
Политика

«Любая война заканчивается миром»: Нарышкин надеется на восстановление российско-британских отношений

Как заметил глава СВР, во время Второй мировой войны Москва и Лондон сотрудничали в борьбе с фашизмом
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей НарышкинГлава Службы внешней разведки (СВР) Сергей НарышкинФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выразил надежду на восстановление хороших отношений между Россией и Великобританией.

По его мнению, странам, которые во время Второй мировой войны сотрудничали в борьбе с фашизмом, в конце концов удастся преодолеть трудности, возникшие на фоне разгоревшейся шпиономании. «Любая война всегда заканчивается миром», - сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, российско-британские отношения резко ухудшились после того, как в начале марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. Как сообщал сайт kp.ru, в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. Между тем российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.

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