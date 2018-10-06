«Любая война заканчивается миром»: Нарышкин надеется на восстановление российско-британских отношений
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин выразил надежду на восстановление хороших отношений между Россией и Великобританией.
По его мнению, странам, которые во время Второй мировой войны сотрудничали в борьбе с фашизмом, в конце концов удастся преодолеть трудности, возникшие на фоне разгоревшейся шпиономании. «Любая война всегда заканчивается миром», - сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».
Напомним, российско-британские отношения резко ухудшились после того, как в начале марта бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. Как сообщал сайт kp.ru, в Лондоне практически сразу заявили, что к инциденту якобы причастна Москва, однако никаких доказательств не представили. Между тем российская сторона все обвинения в свой адрес категорически отвергает.