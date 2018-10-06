Похороны Шарля Азнавура прошли на кладбище близ Парижа

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-06T17:02:01+03:00

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Похороны Шарля Азнавура прошли в субботу, 6 октября, на кладбище, расположенном на окраине городка Монфор-л Амори, который находится в 45-ти километрах к западу от Парижа.

Великий шансонье упокоился в семейном склепе, выполненном из серого гранита, который был построен по его собственному указанию в 1992 году. Ранее туда был перенесен прах родителей певца, Мамикона и Кнар, а позже и его сына Патрика, погибшего в возрасте 27 лет.

Похоронам предшествовала панихида, которая прошла в Париже в армянском храме Иоанна Крестителя. Траурная церемония была закрытой. В ней принимали участие лишь родственники и самые близкие друзья усопшего, а также президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр этой страны Никол Пашинян, сообщает радиостанция France Info.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Шарль Азнавур скончался в ночь на понедельник, 1 октября. Известному французскому шансонье было 94 года.

А в минувшую пятницу, 5 октября, в Доме Инвалидов в Париже прошла церемония прощания с певцом, в которой приняли участие порядка 200 человек, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.