Нидерланды подняли в воздух два истребителя из-за авиадебошира

СЕГОДНЯ 18:22 2018-10-06T18:22:34+03:00

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В субботу, 6 октября, Нидерланды подняли в воздух два своих истребителя F-16, чтобы сопроводить самолет авиакомпании KLM с агрессивным пассажиром на борту.

Военные крылатые машины сопровождали воздушное судно, следовавшее в Амстердам из Абу-Даби, до самого пункта его назначения. После же приземления в аэропорту Схипхол авиадебошира задержали полицейские.

Как выяснилось, скандал устроил 29-летний американец. Он не захотел занимать свое место, несмотря не просьбы бортпроводников, и затеял драку с членами экипажа. Причем другим пассажирам пришлось вмешаться, чтобы усмирить агрессивного гражданина. При этом несколько человек получили легкие травмы, передает Agence France-Presse.

Отметим, авиадебоширов в последнее время немало. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года самолет Москва-Цюрих экстренно сел в Штутгарте из-за требовавшей шампанского пассажирки. Как тогда рассказали очевидцы, женщина ходила по салону и вела себя агрессивно.