Берлускони вылетел на день рождения к Путину

СЕГОДНЯ 21:45 2018-10-06T21:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 6 октября, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что летит в Россию на день рождения к президенту нашей страны Владимиру Путину, которому 7 октября исполнится 66 лет. При этом политик назвал российского лидера свои другом и выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с ним важные международные вопросы.

«Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить важные международные вопросы», - написал Берлускони на своей странице в Facebook.

Также бывший итальянский премьер прикрепил к своему посту фотографию, на которой он изображен сидящим в кресле на борту самолета и работающим над какими-то документами.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства собирается отмечать свой день рождения. По словам представителя Кремля, Путин планирует провести праздник «с родными, близкими и друзьями».