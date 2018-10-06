2018-10-06T21:45:29+03:00
В мире

Берлускони вылетел на день рождения к Путину

В воскресенье, 7 октября, президенту РФ исполнится 66 лет
Дарья ИВАШКИНА
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на борту самолета. Фото: facebook.com/@SilvioBerlusconiБывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на борту самолета. Фото: facebook.com/@SilvioBerlusconi
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В субботу, 6 октября, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил о том, что летит в Россию на день рождения к президенту нашей страны Владимиру Путину, которому 7 октября исполнится 66 лет. При этом политик назвал российского лидера свои другом и выразил надежду на то, что ему удастся обсудить с ним важные международные вопросы.

«Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить важные международные вопросы», - написал Берлускони на своей странице в Facebook.

Также бывший итальянский премьер прикрепил к своему посту фотографию, на которой он изображен сидящим в кресле на борту самолета и работающим над какими-то документами.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства собирается отмечать свой день рождения. По словам представителя Кремля, Путин планирует провести праздник «с родными, близкими и друзьями».

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