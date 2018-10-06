«Вызывает недоумение»: в Совфеде усомнились в прогнозе саудовского принца по нефти в России

СЕГОДНЯ 22:28 2018-10-06T22:28:53+03:00

Сенатор Сергей Калашников напомнил о том, что в РФ на данный момент большой процент неподтвержденных нефтяных запасов

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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали заявление наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Сальман Аль Сауда об «исчезновении» России с нефтяного рынка.

Как подчеркнул первый замглавы экономического комитета СФ Сергей Калашников, прогноз члена королевской семьи «вызывает недоумение», однако он вряд ли окажет какое-то влияние на рынок.

При этом политик заметил, что в России на данный момент большой процент неподтвержденных нефтяных запасов. Кроме того, по его словам, на смену истощающимся месторождениям приходят другие виды топлива, в том числе сланцевая нефть.

Также Калашников указал на то, что нефтяные поля Саудовской Аравии тоже сокращаются. «У Саудовской Аравии есть хорошие перспективы, но и ее нефтяные поля сокращаются», - сказал сенатор РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее саудовский принц рассказал, каким он видит будущее. Как выяснилось, он считает, что к 2030 году многие страны, добывающие в настоящее время нефть, «просто исчезнут» с рынка черного золота. В частности, по его мнению, это произойдет с Китаем и Россией.