В Эдинбурге прошел многотысячный марш за независимость Шотландии

6 Окт. 23:09 2018-10-06T23:09:17+03:00

Более ста тысяч человек вышли на улицы города с требованием провести повторный референдум об отделении от Великобритании

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В субботу, 6 октября, в Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии от Великобритании. В этой акция, которую уже назвали самой большой и смелой в истории региона, приняли участие более ста тысяч человек. Все они требовали проведения повторного референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

Демонстранты под звуки волынок прошлись по центру города к зданию парламента. У многих активистов в руках были плакаты «Долой правление Лондона» и национальные флаги шотландского народа, передает Reuters.

Стоит отметить, что в воскресенье, 7 октября, в Глазго пройдет конференция крупнейшей в автономии Шотландской национальной партии, на которой, в частности, будет обсуждаться и вопрос независимости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда региону не удалось добиться отделения от Великобритании: противники независимости набрали большинство голосов (55% против 45%).

Между тем в мае этого года стало известно о намерении Шотландии организовать второй референдум. Как выяснилось, местные власти хотят провести голосование, когда станут понятны условия выхода Британии из ЕС.

Кстати, именно после решения Лондона о Brexit среди шотландцев стало значительно больше сторонников отделения от Соединенного Королевства.