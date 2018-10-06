На Украину прибыли F-15 и C-130 ВВС США для участия в учениях

6 Окт. 23:16 2018-10-06T23:16:29+03:00

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Самолеты военно-воздушных сил США прибыли на Украину для участия в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018). Об этом сообщило американское посольство в Киеве.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - говорится в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

В пятницу пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018". В ведомстве отметили, что маневры проводятся для повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде", а также улучшение совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций.

Ранее сайт kp.ru также сообщал, что власти Украины намерены закрыть часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области на время проведения армейских учений. Район будет недоступен для судоходства с 9 по 12 октября.