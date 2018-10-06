2018-10-06T23:16:29+03:00
Политика

На Украину прибыли F-15 и C-130 ВВС США для участия в учениях

Совместные маневры "Чистое небо" пройдут в республике с 8 по 19 октября
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Истребитель F-15C Eagles ВВС СШАИстребитель F-15C Eagles ВВС СШАФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Самолеты военно-воздушных сил США прибыли на Украину для участия в учениях "Чистое небо-2018" (ClearSky2018). Об этом сообщило американское посольство в Киеве.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях ClearSky2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - говорится в официальном аккаунте дипмиссии в Twitter.

В пятницу пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018". В ведомстве отметили, что маневры проводятся для повышения уровня подготовки экипажей при выполнении тактических задач в коалиционной среде", а также улучшение совместимости с воздушными силами США и других стран НАТО при ведении совместных воздушных операций.

Ранее сайт kp.ru также сообщал, что власти Украины намерены закрыть часть Азовского моря в районе города Бердянск и поселка Ялта в Донецкой области на время проведения армейских учений. Район будет недоступен для судоходства с 9 по 12 октября.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сенат США утвердил Бретта Кавано на должность члена Верховного суда
В Латвии начался подсчет голосов на парламентских выборах
В Эдинбурге прошел многотысячный марш за независимость Шотландии
Звезда «Мачете» Дэнни Трехо заявил о желании получить российское гражданство
«Вызывает недоумение»: в Совфеде усомнились в прогнозе саудовского принца по нефти в России
В России с 7 октября вступят в силу новые правила регистрации автомобилей
Берлускони вылетел на день рождения к Путину
США планировали нанесли ядерный удар по Вьетнаму
Бэнкси показал, как установил шредер в раму своей картины
Фигуристка Анна Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца в одной программе
Второй трубоукладчик приступил к строительству «Северного потока - 2» в водах ФРГ
СКР опроверг информацию об убийстве пилота разбившегося в Костромской области вертолета
Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах Android-устройств
Ученые выяснили, почему у хаски такой "ледяной" взгляд
В Верховной раде предложили лишить наград Киркорова и Баскова
«Отдыхал и буду отдыхать»: Украинский политик рассказал об отпуске в Крыму
Нидерланды подняли в воздух два истребителя из-за авиадебошира
«Он увеличил ее стоимость»: организатор выставок Бэнкси объяснил самоуничтожение картины на аукционе
Интерпол официально запросил у КНР данные о своем пропавшем руководителе
Путин отметит день рождения с родными, близкими и друзьями
Похороны Шарля Азнавура прошли на кладбище близ Парижа
«Любая война заканчивается миром»: Нарышкин надеется на восстановление российско-британских отношений