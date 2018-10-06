В Латвии начался подсчет голосов на парламентских выборах

6 Окт. 23:36 2018-10-06T23:36:48+03:00

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В Латвии завершилось голосование на выборах в Сейм (парламент) страны, и начался подсчет голосов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

По ее предварительным данным, социал-демократическая партия "Согласие" лидирует на выборах с 15,97% голосов. Правда пока обработано лишь 3,86% бюллетеней.

С небольшим отставанием от лидеров идут правящий Союз "зеленых" и крестьян (15,3%) и "Кому принадлежит государство" (15,22%). На четвертом месте Новая консервативная партия (12,69%), на пятом - национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" (10,43%), передает ТАСС.

Менее 10 процентов набрали, но проходят в парламент партия "Для развития/ За!" (9,21%), партия "Новое Единство" (7,16%) и "Латвийское объединение регионов" (5,1%). Остальные политобъединения не набрали нужного числа голосов.