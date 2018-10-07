Умерла режиссер фильма «Под солнцем Тасканы» Одри Уэллс

СЕГОДНЯ 01:54 2018-10-07T01:58:44+03:00

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В США умерла режиссер и сценарист Одри Уэллс, работавшая над такими фильмами как «Давайте потанцуем» с Ричардом Гиром и Дженнифер Лопез, комедией «Джордж из Джунглей» с Брэнданом Фрейзером и «Под солнцем Тасканы» с Дайан Лэйн.

Как передает The Hollywood Reporter, информацию подтвердили представители и семья Уэллс. Она скончалась в четверг в возрасте 58 лет после продолжительной борьбы с раком.

«Последние пять с половиной лет Одри боролась со своей болезнью, она умерла, окруженная любовью. Она останется с нами навсегда - как мать, как жена, как художник и создатель, так и как друг. Она была незаменима», — цитирует издание слова ее супруга - актера и режиссера Брайана Ларки.

Одри Уэллс и акриса Дайан Лэйн на съемках «Под солнцем Тасканы»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одри Уэллс написала сценарии к фильмам «Джордж из джунглей», «Давайте потанцуем», «План игры», «Собачья жизнь», «Малыш», «Правда о кошках и собаках». Она не только написала сценарии, но и сняла «Уроки любви» и «Под солнцем Тосканы».

Премьера ее последней работы «Ненависть, которую вы порождаете» состоялась несколько недель назад на кинофестивале в Торонто. Также готовится к выходу ее мультипликационный фильм Over The Moon.