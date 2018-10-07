Ученые призывают создать "ноев ковчег" для бактерий

СЕГОДНЯ 07:07 2018-10-07T07:08:02+03:00

Исследователи утверждают, что если количество "полезных" микроорганизмов продолжит уменьшаться, настанут необратимые последствия для здоровья всей человеческой популяции

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Группа американских ученых из Ратгерского университета предложила создать «ноев ковчег» для полезных человеку микроорганизмов. Исследователи утверждают, что индустриализация общества крайне негативно влияет на сбалансированную микробиоту – совокупность всех бактерий в человеческом организме. Нарушение этого баланса может обернуться человечеству крупными вспышками болезней и повышением смертности от них.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Science, призывают создать хранилище, в котором будут сохранены все необходимые для здоровья бактерии, например, кишечные микробы, которые необходимы для переваривания сложных углеводов и производства витаминов.

«Нам необходимо понимать, какие бактерии исчезают с каждым поколением, на какие функции организма повлияет это исчезновение и к каким болезням может привести» — рассказывают микробиологи.

Свой проект исследователи сравнивают со Всемирным семенохранилищем в Норвегии, где на случай собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур.