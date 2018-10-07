Ученые призывают создать "ноев ковчег" для бактерий
Группа американских ученых из Ратгерского университета предложила создать «ноев ковчег» для полезных человеку микроорганизмов. Исследователи утверждают, что индустриализация общества крайне негативно влияет на сбалансированную микробиоту – совокупность всех бактерий в человеческом организме. Нарушение этого баланса может обернуться человечеству крупными вспышками болезней и повышением смертности от них.
Авторы статьи, опубликованной в журнале Science, призывают создать хранилище, в котором будут сохранены все необходимые для здоровья бактерии, например, кишечные микробы, которые необходимы для переваривания сложных углеводов и производства витаминов.
«Нам необходимо понимать, какие бактерии исчезают с каждым поколением, на какие функции организма повлияет это исчезновение и к каким болезням может привести» — рассказывают микробиологи.
Свой проект исследователи сравнивают со Всемирным семенохранилищем в Норвегии, где на случай собраны образцы семян основных сельскохозяйственных культур.