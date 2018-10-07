2018-10-07T06:54:50+03:00
В мире

Лондон и Шанхай могут уйти под воду

Эксперты прогнозируют подъем уровня мирового океана на 40 сантиметров
Юлия ДИВЕЕВА
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Лондону грозит затопление из-за глобального потепленияЛондону грозит затопление из-за глобального потепленияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Несколько крупных городов земного шара в будущем могут быть затоплены в результате подъема уровня мирового океана более чем на 40 сантиметров. Такой прогноз содержится в докладе организации «Христианская помощь».

Под угрозой оказались Лондон, Джакарту, Манила, Шанхай, Хьюстон, Лагос и Бангкок. Эксперты указывают, что в случае повышения температуры на планете на 1,5 градуса сверх доиндустриального уровня, прибрежные города и поселения рискуют исчезнуть.

Столица Великобритании уходит под воду не только из-за подъема уровня воды, но и из-за таяния ледников в Шотландии. В 1984 году был открыт Барьер Темзы плотина, которая должна защищать реку от затопления. Тогда полагали, что необходимость в плотине будет возникать не чаще трех раз в год. Однако уже сейчас барьер используется до семи раз в год, а что будет, когда мировой океан поднимется на полметра.

Шанхай в опасности, потому что слишком тяжел для земли, на которой он стоит. Огромный вес его инфраструктуры в сочетании с добычей подземных вод и поднимающегося уровня воды означает, что он сильно просядет. Власти мегаполиса уже потратили два миллиарда долларов с 2001 по 2010 год на борьбу с этим явлением, и в ближайшие годы эта цифра может значительно увеличиться.

Не исключено и затопление столицы Таиланда. Уже в прошлом году власти страны предупреждали, что возможно подтопление Бангкока в течение 15 лет, так как он находится всего лишь на высоте 1,5 м над уровнем моря.

Хьюстон – столица американской нефтегазовой промышленности буквально вносит свой вклад в собственное разрушение, поскольку добыча полезных ископаемых приводит к проседанию. Центр города стоит на высоте всего 15 м над уровнем моря. Земля там опустилась уже на 3 метра на площади около 12 тысяч квадратных километров.

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