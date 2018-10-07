Погода в Москве на 7 октября 2018 года: воздух прогреется до +16

СЕГОДНЯ 07:06 2018-10-07T07:07:10+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 7 октября 2018 года

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Погода в Москве на 7 октября 2018 года будет переменно облачной. Осадков в это воскресенье не ожидается, а вот температура воздуха порадует небольшим потеплением.

Так, днем столбики термометров поднимутся до +14..+16 градусов, а в ночные часы этот показатель составит +7..+9 градусов. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 м/с.

Что касается атмосферного давление, то оно будет находиться в районе отметки 746 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Следующая неделя, в целом, будет солнечной и теплой по меркам второго месяца осени. В понедельник в столице пройдет небольшой дождь, зато все остальные дни в городе будет сухо. Согласно прогнозам синоптиков, к следующей субботе воздух может прогреться до +19 градусов.