У берегов Гаити произошло землетрясение: погибли не менее 11 человек

СЕГОДНЯ 08:45 2018-10-07T08:45:13+03:00

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У северного побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Первые толчки были зафиксированы в субботу, 6 октября, в 20:10 по местному времени (03:11 мск), их эпицентр залегал на глубине 11,7 км. Очаг же находился примерно в 20 км от города Пор-де-Пе.

По словам представителя правительства республики Эдди Джексона Алексиса, власти уже создали группу по реагированию на стихийные бедствия. На данный момент известно об 11 погибших.

Кроме того, многие местные жители получили различные травмы. Большинство из них пострадали, когда поддались всеобщей панике. Сейчас ранеными занимаются медики, передает Agence France-Presse.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 сентября мощное землетрясение произошло также на индонезийском острове Сулавеси. За ним последовали порядка 170 афтершоков и разрушительное цунами. По последним данным, жертвами стихии стали более 1,5 тысяч человек.