2018-10-07T10:39:03+03:00
Происшествия

В США самолет совершил посадку на оживленное шоссе

У воздушного судна в воздухе возникли проблемы с двигателем, и пилот принял решение совершить посадку прямо на дорогу. Во время происшествия никто не пострадал
Ася РОМАНЧУК
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Фото: Twitter.comФото: Twitter.com
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В штате Миссисипи совершил экстренную посадку самолет, 1946 года выпуска.

Воздушное судно Williams' Navion получило большие повреждения во время посадки, но никто не пострадал.

Позже пилот расскажет, что во время полета у самолета начались проблемы с двигателем. До ближайшей взлетно-посадочной полосы было не дотянуть и единственное решение, которое осталось – это посадить самолет прямо на проезжую часть.

Посадка прошла жестко. У самолета почти полностью разрушилась стойка шасси и сильно повреждено крыло.

- У самолета было достаточно топлива, но в воздухе возникли проблемы с двигателем, и пилот был вынужден садиться на шоссе. В результате самолет приземлился на крыло, у него полностью сломана стойка шасси. Повезло, что никто не пострадал,– заявил шериф округа Кларк Тодд Кемп.

К счастью во время посадки на дороге не было других автомобилей, пишет газета «Известия».

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