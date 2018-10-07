В США самолет совершил посадку на оживленное шоссе
В штате Миссисипи совершил экстренную посадку самолет, 1946 года выпуска.
Воздушное судно Williams' Navion получило большие повреждения во время посадки, но никто не пострадал.
Позже пилот расскажет, что во время полета у самолета начались проблемы с двигателем. До ближайшей взлетно-посадочной полосы было не дотянуть и единственное решение, которое осталось – это посадить самолет прямо на проезжую часть.
Посадка прошла жестко. У самолета почти полностью разрушилась стойка шасси и сильно повреждено крыло.
- У самолета было достаточно топлива, но в воздухе возникли проблемы с двигателем, и пилот был вынужден садиться на шоссе. В результате самолет приземлился на крыло, у него полностью сломана стойка шасси. Повезло, что никто не пострадал,– заявил шериф округа Кларк Тодд Кемп.
К счастью во время посадки на дороге не было других автомобилей, пишет газета «Известия».