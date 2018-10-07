На парламентских выборах в Латвии победила партия "Согласие"

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-07T12:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым социал-демократическая партия "Согласия" победила на очередных парламентских выборах в Латвии, заручившись поддержкой 19,91% избирателей. Такие предварительные данные продемонстрировал подсчет голосов со всех участков, сообщили в Центризбиркоме.

Второе место в этой избирательной гонке заняла "KPV LV", которая набрала 14,06% голосов избирателей занимает, а замкнула тройку лидеров Новая консервативная партия (НКП) с 13,6%.

Следом идет объединение партий "Для развития/За!" с 12,04%, национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай" - 11,03%, СЗК (9,96%) и "Новое Единство" (6,67%). Остальные партии не преодолели необходимый минимум в 5%, а потому не могут рассчитывать на попадание в Сейм.

Теперь в парламенте останутся лишь 35% депутатов 12-го созыва. Большая часть Сейма будет подлежать кадровому обновлению, передает "Интерфакс".