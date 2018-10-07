2018-10-07T12:14:31+03:00
Политика

Медведев поздравил Путина с днем рождения

Пожелания здоровья и благополучия были озвучены в ходе телефонного разговора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий МедведевПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий МедведевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Председатель правительства в телефонном разговоре поздравил президента с его праздником, пожелав ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в это воскресенье, 7 октября, Владимиру Владимировичу исполняется 66 лет. Известно, что глава государства будет отмечать день рождения в кругу самых близких и родных людей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ежегодно президент получается множество самых различных подарков от своих друзей и коллег. "Комсомолка" решила вспомнить самые необычные и запоминающиеся из них. В списке есть хрустальный крокодил, галстук в мелкий цветочек и даже настоящий тигр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нурмагомедову могут отказать в визе из-за драки после боя с Макгрегором
"Ждем реванша": Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым на ринге
Нетаньяху договорился с Путиным о встрече
Жена Асада опубликовала фото впервые с начала прохождения курса химиотерапии
На парламентских выборах в Латвии победила партия "Согласие"
Появилось видео, на котором Нурмагомедов бросается на тренера Макгрегора
"Безумно": Майк Тайсон прокомментировал бой Нурмагомедова и Макгрегора
Россиянин Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в схватке с Джонсоном
Гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором был заморожен
В США самолет совершил посадку на оживленное шоссе
Путин поздравил Нурмагомедова с победой в бою против Макгрегора
Минфин предлагает бизнесу оказывать соцуслуги населению
Нурмагомедов впервые потерпел поражение в одном из раундов боя
Полицейские уточнили число погибших при взрыве в Молдавии
В Италии предложили платить всем жителям страны пособие
Московские фанаты устроили драку после просмотра боя Нармагомедова и Макгрегора
В Армении застрелили экс-депутата парламента Каро Карапетяна
Драка после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор вспыхнула прямо возле октагона
У берегов Гаити произошло землетрясение: погибли не менее 11 человек
"Слишком опасные": Трамп сравнил демократов с мафией
Умер актер Скотт Уилсон, известный ролью в сериале "Ходячие мертвецы"
Итог боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор: ирландец попросил Хабиба о пощаде, сдавшись в 4 раунде
Меланью Трамп высмеяли за «костюм рабовладельца»
В парламенте Дании призвали совершить кибератаку на Россию
Помпео вылетел в КНДР на встречу с Ким Чен Ыном