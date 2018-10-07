Медведев поздравил Путина с днем рождения

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-07T12:14:31+03:00

Пожелания здоровья и благополучия были озвучены в ходе телефонного разговора

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Председатель правительства в телефонном разговоре поздравил президента с его праздником, пожелав ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его нелегкой работе на благо страны и народа России", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что в это воскресенье, 7 октября, Владимиру Владимировичу исполняется 66 лет. Известно, что глава государства будет отмечать день рождения в кругу самых близких и родных людей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ежегодно президент получается множество самых различных подарков от своих друзей и коллег. "Комсомолка" решила вспомнить самые необычные и запоминающиеся из них. В списке есть хрустальный крокодил, галстук в мелкий цветочек и даже настоящий тигр.