2018-10-07T12:36:28+03:00
В мире

Жена Асада опубликовала фото впервые с начала прохождения курса химиотерапии

Пользователи соцсетей продолжают активно поддерживать 42-летнюю первую леди Сирии в ее борьбе с онкологическим заболеванием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Асма аль АсадАсма аль АсадФото: EASTNEWS/AFP
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Супруга президента Сирии Башара Асада, первая леди республики Асма аль-Асад опубликовала свою фотографию впервые с начала прохождения курса химиотерапии. На снимке голова 42-летней женщины прикрыта платком.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале августа этого года стало известно, что у Асмы обнаружили злокачественную опухоль молочной железы. Заболевание было диагностировано на ранней стадии, поэтому велики шансы, что лечение пройдет успешно.

asmaalassadasmaalassad
#weloveyouasma #westandtogether #fighter #cancerfighter #foreverstrong #syrian #ourfirstlady
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Между тем общественность, в частности, пользователи социальных сетей продолжают поддерживать сирийскую первую леди. Многие в комментариях под новой фотографией желают женщине скорейшего выздоровления и восхищаются ее стойкостью.

"Я уверен, что такая сильная женщина как вы будет подниматься снова и снова, ведь Сирия никогда не сдается", написал пользователь под ником aridahmazen в Instagram.

Однако нашлись и те, кто решили позлорадствовать. Так некоторые писали в комментариях, что первая леди "заслужила" эти страдания, ведь из-за гражданской войны в республике погибло множество людей.

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