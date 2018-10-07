2018-10-07T16:44:16+03:00
Политика

Посольство РФ прокомментировало сообщения о возможной кибератаке со стороны Британии

Дипломаты призвали Лондон отреагировать на публикацию об «отключении света в Кремле»
Дарья ИВАШКИНА
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Посольство РФ в ЛондонеПосольство РФ в ЛондонеФото: REUTERS
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Посольство РФ в Лондоне прокомментировало публикацию газеты The Sunday Times о намерении Великобритании совершить кибератаку на энергетическую инфраструктуру Россию с целью «отключить свет в Кремле». В частности, там отметили, что ждут реакции британских властей на эту новость, ведь отсутствие какой-либо реакции «может дать повод считать эти утверждения достоверными».

Также пресс-секретарь диппредставительства нашей страны подчеркнул, что Соединенное Королевство в настоящее время раскручивает «беспрецедентную антироссийскую информационную кампанию в сочетании с очередной волной шпиономании». Поэтому, как считает дипломат, сообщения о возможном развязывании кибервойны против РФ вызывают еще большее беспокойство. «Такого рода планы, если они есть, являются безответственными», - цитирует представителя российской дипмиссии ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании объявила о том, что британские военные в случае необходимости готовы атаковать компьютерные сети Москвы, чтобы оставить столицу без электричества.

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