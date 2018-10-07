Коалиция США эвакуировала боевиков ИГ* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор

СЕГОДНЯ 17:04 2018-10-07T17:04:43+03:00

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В воскресенье, 7 октября, появилась информация о том, что возглавляемая США международная коалиция продолжает эвакуировать террористов из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По данным агентства SANA, в минувшую субботу вертолеты союзников совершили посадку у поселка Аш-Шаафа, посадили на борт «несколько боевиков разных национальностей», после чего улетели в неизвестном направлении.

Отметим, вертолеты коалиции, занятые эвакуацией членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), ранее уже были замечены в Дейр-эз-Зоре. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре стало известно, что союзники вывезли главарей ИГ из поселка Аль-Марашда, расположенного на юго-востоке сирийской провинции.

Кстати, США уже давно оказывают помощь террористам. Например, в начале сентября МИД Сирии обвинил Соединенные Штаты в поставках оружия членам ИГ через Украину.