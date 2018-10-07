На Украине назвали условие примирения с Россией

СЕГОДНЯ 17:25 2018-10-07T17:25:11+03:00

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На Украине заявили, что примирение между Москвой и Киевом возможно. Как считает замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» незалежной Георгий Тука, для нормализации российско-украинских отношений нужно лишь «обоюдное желание».

Причем, по мнению политика, то, насколько быстро удастся наладить отношения, зависит только от РФ. «Я надеюсь, что отношения между государствами возобладают на партнерской основе. Как быстро это произойдет? В первую очередь это будет зависеть от Российской Федерации», - сказал Тука в интервью украинским СМИ.

При том он заверил, что у «украинской части общества, которая именует себя "элитой"» нет предвзятого отношения к русскому народу. В то же время чиновник признался, что никогда не считал россиян «братским народом», а само это понятие для него вообще чуждо. «Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто Авель?» - заключил Тука.

Отметим, Украина уже давно старается разорвать все связи с Россией. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, недавно Киев решил расторгнуть договор о дружбе с нашей страной. Таким образом, незалежная официально отказался защищать права русского меньшинства.