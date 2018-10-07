2018-10-07T18:07:04+03:00
Политика

Появились новые кадры выгрузки С-300 в Сирии

Россия решила поставить ЗРК в арабскую республику после гибели самолета Ил-20 [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Появились новые кадры выгрузки С-300 в СирииПоявились новые кадры выгрузки С-300 в СирииФото: кадр с видео
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В воскресенье, 7 октября, появились новые кадры доставки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию.

На записи, опубликованной телеканалом «Звезда» видно, как из грузового отсека военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан», приземлившегося на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, одна за другой выезжают машины ЗРК.

Новое видео доставки ЗРК С-300 в Сирию .Эксперты ожидают, что появление российских зенитно-ракетных комплексов изменит расклад на Ближнем Востоке

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, РФ решила поставить С-300 в арабскую республику, чтобы повысить безопасность российских военнослужащих на ее территории. Такое решение было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Как выяснилось, израильские истребители использовали наше воздушное судно в качестве прикрытия и подставили его под удар сирийской ПВО.

Кстати, ранее на этой неделе в САР уже прибыли первые четыре пусковые установки С-300.

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