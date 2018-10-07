СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-07T18:25:47+03:00

МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 7 октября, МЧС России предупредило москвичей об ухудшении погоды. По данным ведомства, неблагоприятные природные явления возможны в ночь на понедельник. Так, в столице ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду.

«Неблагоприятные природные явления: ночью временами дождь, местами порывы ветра 13-18 метров в секунду, днем - до 15 метров в секунду», - говорится на сайте столичного главка спасательного ведомства.

Между тем, по прогнозам синоптиков, ближе к вечеру понедельника, 8 октября, погода в мегаполисе начнет улучшаться: дожди прекратятся, а ветер стихнет. Между тем в городе будет достаточно прохладно: столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября в Москву резко пришла осень. Тогда на столицу обрушились дожди, которые, по словам метеорологов, бывают лишь раз в пять-шесть лет.