2018-10-07T18:25:47+03:00
Москва

МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве

Неблагоприятные природные явления ожидаются в ночь на понедельник, 8 октября
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в МосквеМЧС предупредило о дожде и сильном ветре в МосквеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В воскресенье, 7 октября, МЧС России предупредило москвичей об ухудшении погоды. По данным ведомства, неблагоприятные природные явления возможны в ночь на понедельник. Так, в столице ожидаются дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду.

«Неблагоприятные природные явления: ночью временами дождь, местами порывы ветра 13-18 метров в секунду, днем - до 15 метров в секунду», - говорится на сайте столичного главка спасательного ведомства.

Между тем, по прогнозам синоптиков, ближе к вечеру понедельника, 8 октября, погода в мегаполисе начнет улучшаться: дожди прекратятся, а ветер стихнет. Между тем в городе будет достаточно прохладно: столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября в Москву резко пришла осень. Тогда на столицу обрушились дожди, которые, по словам метеорологов, бывают лишь раз в пять-шесть лет.

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двадцать человек погибли в ДТП со свадебным лимузином в США
Стал известен зачинщик массовой драки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора
Появились новые кадры выгрузки С-300 в Сирии
Берлускони «раскрыл распространенную ложь» о Черном море
На Украине назвали условие примирения с Россией
Коалиция США эвакуировала боевиков ИГ* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Посольство РФ прокомментировало сообщения о возможной кибератаке со стороны Британии
МВД опровергло слухи о проверках телефонов на наличие Telegram
Космонавты вернули пылевой фильтр "Союза" на Землю в рамках расследования
В Москве трое мужчин с ножом напали на сотрудников Росгвардии
В Сеуле надеются, что новый саммит США-КНДР станет решающим в вопросе денуклеаризации
Рэпер Канье Уэст удалил свои аккаунты из Instagram и Twitter
Видео боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229 появилось в сети
Пентагон приступил к созданию военно-космических сил США
Стрельба в центре Парижа: два человека получили серьезные ранения
Воробьев ожидает рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15%
Главы государств продолжают поздравлять Путина с днем рождения
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора: как прошел бой UFC
Нурмагомедову могут отказать в визе из-за драки после боя с Макгрегором
"Ждем реванша": Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым на ринге
Нетаньяху договорился с Путиным о встрече
Жена Асада опубликовала фото впервые с начала прохождения курса химиотерапии
Медведев поздравил Путина с днем рождения
На парламентских выборах в Латвии победила партия "Согласие"