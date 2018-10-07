Британские музыканты раскритиковали Brexit в открытом письме Мэй

СЕГОДНЯ 19:55 2018-10-07T19:55:46+03:00

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Британские музыканты направили премьер-министру своей страны Терезе Мэй открытое письмо, в котором выступили против Brexit. Непосредственным автором послания стал ирландский музыкант Боб Гелдоф, а подписались под его словами Дэймон Албарн из группы Blur, барабанщик Pink Floyd Ник Мейсон, композитор Брайан Ино, певица Рита Ора, поп-исполнитель Эд Ширан, а также певец и автор песен Стинг.

В частности, в письме говорится, что выход Великобритании из Евросоюза нанесет непоправимый ущерб британской культуре и повредит карьере многих деятелей музыкальной индустрии. Как считают музыканты, в результате Brexit Соединенное Королевство будет ежегодно терять порядка 5,8 миллиарда долларов.

При этом в послании утверждается, что британские артисты в настоящее время являются одними из самых востребованных в Европе и мире. «Мы доминируем на рынке, и наши музыкальные группы, певцы, музыканты, продюсеры и технические специалисты работают по всей Европе и миру, но Brexit угрожает этому», - говорится в письме, текст которого приводит газета The Guardian.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp,.ru, недавно бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обнародовал свой план по Brexit. Как отмечалось, его план основан на соглашении о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между Евросоюзом и Канадой.