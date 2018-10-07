Участники «Северного потока - 2» профинансировали 70% капитальных затрат

СЕГОДНЯ 20:51 2018-10-07T20:51:13+03:00

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Глава российской энергетической компании «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что все участники проекта «Северный поток - 2» последовательно выполняют свои обязательства. Причем, по его словам, к настоящему времени партнеры фактически оплатили 70% капитальных затрат на газопровод.

«Все наши партнеры последовательно выполняют свои обязательства, которые у них есть. Практически профинансировано 70% от всех капитальных вложений, которые необходимы для реализации проекта "Северный поток - 2"», - сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, газопровод «Северный поток - 2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Проект реализует «Газпром» в альянсе с европейскими компаниями - французской Engie, немецкими Wintershall и Uniper, австрийской OMV и британско-нидерландской Royal Dutch Shell.

Кстати, накануне стало известно, что второй трубоукладчик приступил к строительству «Северного потока - 2» в территориальных водах Германии. Речь идет о судне Audacia компании Allseas, которому предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров.

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