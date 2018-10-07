В США застрелили рэпера Hollywood Play

СЕГОДНЯ 23:49 2018-10-07T23:50:06+03:00

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Рэпер Hollywood Play (настоящее имя Фрэнк Снайдер) был застрелен в Нью-Йорке в ночь на 7 октября. Об этом сообщила местная полиция.

По данным следователей, 35-летний музыкант проводил время в ночном баре Queens. Около 3:15 по местному времени он вышел на улицу. В это время напротив него остановился чёрный седан из которого неизвестные открыли огонь. А затем машина скрылась с места.

Снайдер был доставлен в больницу с ранениями ноги и шеи. Однако врачам осталось только констатировать смерть рэпера, передает телеканал WABC-TV.

Hollywood Play был единственный, кто пострадал во время стрельбы, однако полиция не может пока утверждать, что именно он был целью. При этом друзья музыканта рассказали, что он очень часто заходил в ночной клуб Queens, и об этом все знали.