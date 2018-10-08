2018-10-08T03:54:00+03:00
Политика

В Бразилии определены участники второго тура президентских выборов

Гражданам придется выбирать между ультраправым Жаиром Болсонару и кандидатом от левой Партии трудящихся Фернанду Аддадом
Юлия ДИВЕЕВА
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В Бразилии завершился первый тур всеобщих выборовВ Бразилии завершился первый тур всеобщих выборовФото: REUTERS
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В Бразилии будет проведен второй тур президентских выборов. Об этом сообщил Высший избирательный суд (ВИС) страны после подведения итогов голосования, прошедшего в воскресенье, 7 октября.

Во втором туре гражданам страны придется выбирать между депутатом национального парламента от ультраправых Жаиром Болсонару и кандидатом от левой Партии трудящихся Фернанду Аддадом.

По итогам первого тура Болсонару обходит своего соперника. Он получил 46,62% голосов, а Аддад – 28,5%. По закону, победитель должен набрать более 50% голосов, что делает депутата главным претендентом на пост главы государства, если и во втором туре перевес сохранится, передает ТАСС.

Эти результаты подтверждают и данные экзитпола, который проводил Бразильский институт изучения общественного мнения и статистики . Согласно опросу, Болсонару заручился поддержкой 45% избирателей, а Аддад - 28%.

Отметим, в воскресенье в Бразилии прошли всеобщие - президентские, парламентские и губернаторские - выборы. Второй тур состоится 28 октября.

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