Индия ответила на угрозы США в связи с покупкой российского оружия

СЕГОДНЯ 04:20 2018-10-08T04:20:39+03:00

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Индия ведет независимую политику, в связи с чем и приобрела российское оружие. При этом власти страны прекрасно понимают, что США могут ввести против Индии санкции. Такое заявление сделал начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават.

Он также добавил, что Россия «может не беспокоиться» из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном.

«Хотя мы и поддерживаем контакты с Америкой для получения технологий, мы ведем независимую политику», - передает его слова New Indian Express.

Генерал подчеркнул, что на фоне обсуждения возможных санкций, и несмотря на это, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписывали контракт о покупке комплексов С-400.

Как сообщал сайт «КП» документ был подписан в пятницу. Он подразумевает приобретение пяти полков новейших российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности. Сумма конракта составляет 5,43 миллиарда долларов.

Индия третья страна после Турции и Китая, закупившая российские ЗРК С-400.