Ким Чен Ын рассчитывает на прогресс во время новой встречи с Трампом

СЕГОДНЯ 05:22 2018-10-08T05:22:32+03:00

Второй саммит США-КНДР на высшем уровне может состояться уже в ближайшем будущем

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын надеется, что его следующая встреча с президентом США Дональдом Трампом приведет к прогрессу в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом глава КНДР заявил 7 октября во время встречи с госсекретарем Майклом Помпео.

По данным агентства ЦТАК, следующий саммит США-КНДР на высшем уровне может состояться уже в ближайшем будущем. Ким Чен Ын рассчитывает, что до этого времени будет подготовлена хорошая повестка переговоров.

Также председатель рабочей партии КНДР высоко оценил положительные изменения, которые были достигнуты после подписания соглашения по итогам первого саммита между ним и президентом США в Сигапуре. Он попросил Помпео передать Трампу его личную признательность за усилия по данному направлению.

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье в Пхеньяне состоялась встреча лидера КНДР с госсекретарем США. Как отметили в Госдепе, в ходе этих переговоров Ким Чен Ын подтвердил Помпео ликвидацию своего крупнейшего ядерного полигона Пхунгери и пригласил инспекторов из Соединенных Штатов подтвердить демонтаж объекта.