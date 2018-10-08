2018-10-08T06:20:02+03:00
Авто

Составлен рейтинг самых недорогих кроссоверов в России

В топ-5 попали 4 автомобиля от китайских производителей
Юлия ДИВЕЕВА
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Кроссоверы компании Lifan названы самыми доступными для покупателей в РоссииКроссоверы компании Lifan названы самыми доступными для покупателей в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Автомобильное издание CarsWeek.ru опубликовало топ-5 самых недорогих кроссоверов в России. В список попали сразу четыре автомобиля от китайских производителей.

На первом месте рейтинга компактный Lifan X50 с 1,5-литровым двигателем мощностью до 103 лошадиных сил, высоким дорожным просветом в 185 миллиметров и вместительным багажным отсеком 280/1480 литров. Он появился на российском рынке в 2015 году. Сейчас цены на эту модель начинаются от 600 тысяч рублей.

Следующий по доступности для среднего покупателя Chery Tiggo 2 с ценами от 673 тысяч рублей. Издание отмечает, что в базовой комплектации модель идет с механической коробкой передач, но в комплектации за 890 тысяч рублей в ней устанавливается «автомат».

На третьем месте – бюджетный представитель французского автопрома Renault Duster. Об автомобиле отзываются как о неприхотливом и простом в эксплуатации, но надежном. У него высокий дорожнный просвет – 205 миллиметров, атмосферный 1,6-литровый двигатель на 114 лошадиных сил, и самый вместительный из всей пятерки багажник. Цены на эту модель начинаются от 700 тысяч рублей.

В пятерку попали еще две модели от Lifan. На четвертом месте - Lifan X60 со стоимостью от 740 000 рублей. В России его начали продавать только в прошлом году. У этого автомобиля 1,8-литровый двигатель мощностью 128 лошадиных сил. Также на нем на выбор устанавливается коробка передач – механическая или вариаторная.

Ну и замыкает пятерку Lifan X70. У модели двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Не предусмотрен полный привод. Цены на этот кроссовер начинаются от 800 тысяч рублей.

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