Главный раввин России назвал ошибкой поставку Сирии С-300

СЕГОДНЯ 07:27 2018-10-08T07:27:32+03:00

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Ошибочным решением назвал главный раввин в РФ по версии любавических хасидов Берл Лазар сообщение Москвы о поставках в Сирию зенитно-ракетные комплексы С-300. Свое мнение он высказал на конференции в Сигете (Румыния).

«Я думаю, что это ошибка, которая лишь добавит проблем в регионе», — цитирует слова Лазара израильское издание «Гаарец».

Он пояснил, что этот вопрос очень чувствительный для израильтян, а также выразил надежду, что Израиль и Россия смогут продолжать сотрудничество в деле борьбы против терроризма.

Напомним, Москва приняла решение о передаче Дамаску ЗРК после трагической гибели российского Ил-20 близ Латакии. Самолет, на борту которого находились 15 человек, был сбит сирийскими ПВО при заходе на посадку в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Израильский истребитель использовал более крупный Ил-20 как щит, буквально подставив российских военнослужащих под удар.

Как писал сайт kp.ru, 2 октября министр обороны России Сергей Шойгу на Совете безопасности доложил президенту Владимиру Путину, что его поручение по передаче Сирии комплексов С-300 выполнено.