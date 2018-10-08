2018-10-08T07:48:06+03:00
Политика

Британия впервые применит дроны на учениях против "российских сил"

Данные беспилотники стоят менее $1,3 тысячи каждый, а потому очень популярны в качестве подарка на Рождество
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британские военные в ходе учений в Омане впервые используют беспилотные летательные аппаратыБританские военные в ходе учений в Омане впервые используют беспилотные летательные аппаратыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вооруженные силы Великобритании планируют впервые использовать беспилотные летательные аппараты в ходе крупнейших за несколько десятков лет военных учений Saif Sareea 3, которые пройдут в Омане.

Речь идет о дронах стоимостью менее 1 тысячи фунтов (порядка 1,3 тыс. долларов). В прошлом году данные экземпляры были очень популярны в качестве подарка на Рождество.

Что касается условных противников, то ими станут страны, превосходящие королевство в силе и технической оснащенности. Так, например, британцы будут бороться с "русскими", передает Times.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Великобритания купила у американской фирмы Lockheed Martin беспилотники Desert Hawk III, которые, как оказалось, не могут летать под дождем. Это выяснилось лишь после того, как Минобороны королевства уже выложило 11,8 млн фунтов стерлингов и еще 3,3 млн отдало на техническую поддержку.

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