Пожар на строительном рынке "Владимирский тракт" в Реутове локализован

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-08T08:10:15+03:00

В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на рынке в Подмосковье Фото: Тимур ХАНОВ

К настоящему моменту удалось ликвидировать открытое горение пожара на строительном рынке "Владимирский тракт" в Реутове

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Пожар на строительном рынке "Владимирский тракт" в Реутове возник в этот понедельник, 8 октября. К настоящему моменту удалось полностью ликвидировать открытое горение.

По данным Главного управления МЧС по Московской области, сообщение о пожаре по адресу: Шоссе Энтузиастов, владение 19, поступило в дежурную часть в 2:40 по мск. На место инцидента сразу отправились спасательные бригады.

Уже через пол часа ранг пожара был повышен до второго уровня. Локализовать пожар на площади 450 квадратных метров удалось лишь к 6:40, а через 15 минут было ликвидировано открытое горение.

К тушению пожара были привлечены 83 человека и 25 единиц техники. Работа на месте происшествия продолжается.

Данных о пострадавших пока не поступало. Дальнейшая информация уточняется, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, что осенью прошлого года крупный пожар произошел на рынке "Синдика" в Одинцовском районе Подмосковья. Тогда возгорание возникло на складе стройматериалов, где хранились банки с краской и баллоны, которые позже начали взрываться, передает сайт kp.ru.