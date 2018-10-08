Первые сугробы появятся в России уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-08T08:56:13+03:00

Выпадение снега возможно на севере Якутии, на Урале, в Сибири и в Забайкалье

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Уже на этой неделе в отдельных регионах России может сформироваться снежный покров. Такое заявление сделал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, в начале этой недели в Ярославской области, в Пермском крае и на юге Республики Коми ожидаются сильные дожди. Также неблагоприятная погода настигнет жителей Новосибирской, Томской областей, Алтайского края и Татарстана.

В центральных областях дождливым и ветреным будет лишь понедельник, 8 октября, а потом температура воздуха начнет повышаться. В Северо-Западном федеральном округе все еще прохладно, не выше 10 градусов тепла, осадков нет. На севере Приволжья под влиянием циклона ожидаются дожди. Столбики термометров не будут подниматься выше 12 градусов в начале недели, а вот на юге округа будет теплее на несколько градусов. В Южном и Северо-Кавказском округах температура воздуха порой может подниматься до 25 градусов, осадков не ожидается.

Что касается первых сугробов, то в начале недели на Урале, на севере Сибири и на Таймыре ожидается дождь со снегом. В Забайкалье также наблюдается ухудшение погоды - местами сформируется временный снежный покров. Выпадение снега возможно и на севере Якутии, где ветер будет достигать 24 метров в секунду, передает "Российская газета".

В столичный же регион вновь вернется бабье лето. Ближайшая неделя в Москве обещает быть теплой. Лишь в понедельник местами по городу пройдет кратковременный дождь, а со вторника будет сухо, и столбики термометров поползут вверх. Такая погода продержится вплоть до следующих выходных.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ближайшую субботу температура в Москве поднимется до 18 градусов.